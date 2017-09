Terug in Doesburg?

DOESBURG - In deze krant treft u een advertentie met een foto: een bekend gezicht. Jalb Schut heeft in de jaren tussen 2007 en 2014 vele families in Doesburg en wijde omgeving begeleid als uitvaartleider. Hij woont niet in Doesburg, maar komt er wel regelmatig en wordt dan vaak herkend en aangesproken. Even weer een herinnering ophalen.

Natuurlijk is dat een herinnering die te maken heeft met het overlijden van een familielid. Maar als er daarnaast ook de herinnering is dat de hele uitvaart in de sfeer is verlopen zoals de familie dat graag wilde en dat iedereen in de dagen van voorbereiding z’n aandeel in het afscheid heeft kunnen hebben, dan is het ook een herinnering van tevredenheid.

Jalb Schut werkte en werkt nog steeds in het bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Joke heeft: Tumulus uitvaartverzorging. Nu hij onlangs weer in Doesburg actief was en daar nog steeds herkend werd, was dat een moment om zich met hun eigen bedrijf weer in het Doesburgse te presenteren.

“We zijn zeker niet het enige uitvaartbedrijf, maar als de manier van begeleiden u aanspreekt dan is het goed. Doesburg, de dorpen er omheen, de mensen daar spreken mij in ieder geval wel aan”, aldus Schut.

Tumulus uitvaartverzorging is te bereiken op telefoonnummer: 026-3258440, via email: info@tumulus.nl en de website www.tumulus.nl geeft veel informatie.