Open Huis bij VHG hovenier gebr. Rijneveld bv

SPANKEREN –Tuinbezitters kunnen zaterdag vrijblijvend binnenlopen bij gebr. Rijneveld b.v. aan de Edyweg 25 in Spankeren. Branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners VHG houdt de ‘Landelijke Open Dag Hoveniers’.



Geïnteresseerden kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur vrijblijvend een kijkje nemen in de showroom en bij de diverse materialen en tuinideeën. Ook kan er tuinadvies worden gevraagd en gratis gebruik gemaakt worden van de schetsservice. Om teleurstellingen te voorkomen, kan hiervoor een afspraak worden gemaakt.

Het najaar is bij uitstek geschikt voor renovatie van de tuin. De bodem is nog warm, planten zijn nog goed zichtbaar, maar komen wel in rust. Hoveniersbedrijf gebr. Rijneveld b.v. is aangesloten bij Dutch Quality Gardens en zet zich in voor meer tuingeluk.

Het bedrijf is gevestigd op Edyweg 25 Spankeren. Meer informatie is te vinden op www.rijneveld.nl.