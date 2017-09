Markt steunt activiteiten Tolzicht

BRUMMEN - Het hele jaar door worden door de Vrienden van Tolzicht spullen ingezameld voor de jaarlijkse markt in en rond het Brummense zorgcentrum. En zaterdag werd dat allemaal uitgestald om te worden verkocht. De belangstelling daarvoor was groot en de opbrengst navenant. De opbrengst is bestemd voor extra activiteiten voor de bewoners, aldus de organisatie uit. Daarmee organiseren ze bijvoorbeeld een busreis voor de bewoners, of een barbecue. En de maandelijkse inloopmiddag wordt er ook mee betaald. - foto: Wencel Maresch