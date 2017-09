Vriendendag is genieten voor bewoners verzorgingshuis

DIEREN - Elk jaar worden door de Vrienden van Hofstaete en Intermezzo in Dieren - het voormalig Gelders Hof - vele activiteiten mogelijk gemaakt voor de cliënten van Intermezzo en Hofstaete. Daarnaast is het een vaste traditie geworden om jaarlijks begin september een extra gezellige Vriendendag te organiseren voor alle cliënten van Intermezzo en de dagbehandeling.

Voor de bewoners van Hofstaete wordt de vriendendag dit jaar gehouden op zaterdag 9 december.

De weergoden hadden zich dit jaar wat minder duidelijk uitgesproken en daarom was ervoor gekozen om alle activiteiten binnen te organiseren. Aan deze feestelijke Vriendendag wordt elk jaar een ander thema verbonden en de organisatie had dit jaar gekozen voor het thema: ‘Rondje Europa’. Dit thema wekte hoge verwachtingen, want er zijn natuurlijk vele mogelijkheden om leuke activiteiten te verzinnen. En dat was gebeurd ook!

Er was veel te zien, te doen en te proeven. Alle activiteiten stonden per land geclusterd opgesteld, waarbij de meeste ruimtes op de begane grond werden gebruikt. Voor zowel de cliënten als de begeleiders waren de hapjes en een drankje gratis verkrijgbaar.

De cliënten mochten een introducé uitnodigen als begeleider en samen gingen ze op avontuur door de diverse ruimten. Daar stonden tal van kraampjes en activiteiten opgesteld tussen typisch Engelse, Duitse en Franse decorstukken, met bijbehorende versieringen. Onder de klanken van gezellige feestmuziek werd volop gezongen, gedanst en zelfs werd een heuse polonaise gelopen, waarbij ook sommige rolstoelers zich niet onbetuigd lieten. Te zien waren de meest uiteenlopende prachtige Europese kostuums en de sfeer was geweldig.

Er waren vele activiteiten, je kon meedoen met allerhande behendigheidsspelletjes, er kon worden geschilderd, er was een grote prijsvraag, je kon in de huid kruipen van Wilhelm Tell en schieten met een echte boog, er kon worden gesjoeld en er waren nog veel meer uitdagende attracties. De inwendige mens was ook bepaald niet vergeten, er was een poffertjeskraam, een friettent, heerlijke bonbons, borrelhapjes, stukjes kaas en worst, originele Duitse Bratwurst en een echte ijskraam met heerlijke ijsjes. En dit allemaal mogelijk gemaakt door de Vrienden, die hiermee hun financiële investering meer dan goed besteed zagen.

Rob Gerritsen, eerst verantwoordelijke voor deze Vriendendag, was zichtbaar ingenomen met de organisatie en hij sprak met veel waardering over de vele vrijwilligers zonder wie programma’s als deze niet uitvoerbaar zijn. En dan niet te vergeten, spontaan hadden zich een tiental scholieren aangemeld om in hun eigen vrije tijd te komen helpen. Geweldig!

De voorzitter van de Vrienden, Wim Gerritsen, benadrukte nogmaals de toenemende noodzaak voor het bestaan en in stand houden van verenigingen als die van de Vrienden. De afnemende zorg van de overheid voor de mensen die maatschappelijk in de knel komen is immers voor iedereen zichtbaar.

Mocht u meer informatie willen over de stichting of die willen steunen, dan volstaat een telefoontje naar de secr. van de vrienden, Chris de Ruiter, tel. 0313-41 48 43, e-mail: vriendenhofstaeteenintermezzo@gmail.com.