Bibliotheek nodigt senioren uit mee te denken over nieuwe activiteiten

DIEREN – De Bibliotheek Veluwezoom begint dit najaar met een nieuw project: ‘Tijd voor verzilveren’. Met het project wil de bibliotheek een community van senioren creëren die actief aan de slag gaat met het ontwikkelen en programmeren van aanbod en activiteiten. Daarbij moet (behoud van) cognitieve uitdaging en kennisdeling centraal staan.

Je hersens laten werken, je doet het je hele leven lang. Op school, op het werk met collega’s, door te lezen, het nieuws te bespreken of een cursus te volgen. Maar als je ouder wordt of als je fysieke beperkingen krijgt, gaat dit soms minder makkelijk. Je komt minder vaak in de gelegenheid of je ervaart te veel drempels om deel te nemen. Onderzoek toont echter aan dat ‘blijven leren’ positief bijdraagt aan een gezonde levensstijl, omdat het je brein in conditie houdt en zorgt voor geestelijke veerkracht. Ook toont onderzoek aan dat leren mét elkaar beter lukt dan alleen.

Het doel van ‘Tijd voor verzilveren’ is om samen met vijfenzestigplussers activiteiten voor senioren te bedenken en te organiseren, waarbij ontwikkeling, ontplooiing, (het behouden van) cognitieve uitdaging en kennisdeling centraal staan. De Bibliotheek Veluwezoom daagt mensen uit om hun eigen kennis ‘te verzilveren’ in het activiteitenaanbod: dus hun eigen kennis en kunde in de programmalijn in te brengen en deze delen met anderen, zodat die hier ook weer van leren. Het project is opgestart met behulp van een subsidie van FNO Zorg Voor Kansen.

Vijfenzestigplussers en betrokken organisaties die willen meedenken over dit nieuwe activiteitenaanbod voor senioren, zijn welkom om deel te nemen aan de brainstormsessie over ‘Tijd voor verzilveren’, dinsdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur in multifunctioneel centrum De Oase, Ericaplein 1, 6951 CP Dieren. Een vervolgbijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend 26 september 2017.

Meer informatie over ‘Tijd voor verzilveren’ en de brainstormsessies is beschikbaar op www.bibliotheekveluwezoom.nl of via Kim Keijsers, specialist educatie volwassenen van de Bibliotheek Veluwezoom: kim.keijsers@bibliotheekveluwezoom.nl, tel. 06 – 48 35 15 45. Aanmelden voor de brainstromsessie: www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.