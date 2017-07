Lijst Bijzondere Bomen behoeft update

GEM. RHEDEN - De gemeente Rheden kent sinds 2013 de lijst Bijzondere Bomen. Op deze lijst staan de meest belangrijkste bomen van de gemeente. En voor het eventueel kappen van deze bomen is een vergunning nodig.

Omdat de lijst alweer vier jaar oud is, is het hoogtijd de lijst bij te werken. Daarom vraagt de gemeente aan inwoners of zij bomen weten die op de lijst moeten (of er juist af). Iedereen kan nieuwe bomen voor de lijst opgeven. Tot en met vrijdag 15 september kan dat via www.rheden.nl/bomenlijst. Hier is ook te zien welke bomen nu op de lijst staan. Eind september gaan boomdeskundigen samen met een aantal inwoners de nieuw aangemelde bomen langs om te kijken of de bomen op de lijst thuishoren. Het gaat hierbij om zowel particuliere als gemeentelijke bomen. Eind 2017 stelt het college van burgemeester en wethouders de nieuwe lijst Bijzondere Bomen vast.

Minder regels, minder procedures. Dat was de aanleiding voor de gemeente Rheden om in 2013 de regels voor het kappen van bomen te veranderen. De gemeenteraad besloot toen dat voor het kappen van bomen alleen een vergunning nodig is als deze boom op de lijst Bijzondere Bomen staat. Deze bomen hebben een beschermde status. Alleen als de gemeente een omgevingsvergunning geeft, kan deze boom gekapt worden.

Het opstellen van de Lijst in 2013 is in overleg gebeurd met de Stichting Behoud Karakter Velp (BKV) en de andere belangenverenigingen in de gemeente. Ook nu is BKV betrokken en is er overleg geweest met de andere belangenverenigingen.

Op de lijst Bijzondere Bomen staan nu ongeveer 1200 particuliere en 7000 gemeentelijke bomen. De lijst Bijzondere Bomen is dynamisch. Dat wil zeggen, er kunnen altijd bomen bij en af. Dit wordt nu bekeken. Daarom vraagt de gemeente aan belangenverenigingen, maar zeker ook aan haar inwoners, om mee te kijken welke bomen op deze lijst moeten.