Heftig ongeval

DOESBURG – Zondagmiddag rond 16.15 uur zijn de hulpdiensten van Dieren en Doesburg opgeroepen voor een ongeval met letsel op de N317, nabij de rotonde bij Doesburg. Ambulance, brandweer en politie hadden een flinke klus, omdat de inzittenden bekneld zaten in de auto.

Net na de rotonde was een auto van de baan geraakt en tegen de opstaande rand van de middengeleider en daarna de lichtmast gereden. Getuigen hebben gelijk hulp geboden en een aantal inzittenden kunnen bevrijden. Eén persoon moest echter door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd worden. Het ambulancepersoneel heeft deze persoon daarna uit de auto gehaald en alle inzittenden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, de politie doet onderzoek.

De politie had nog een akkefietje met één van de omstanders, die een livestream maakte. Hij stond hiervoor midden op de weg en belemmerde de hulpverlening. Zelfs nadat agenten hem sommeerden hiermee op te houden, bleef deze man zijn afkeuring luidkeels verkondigen. De politie vraagt omstanders bij dit soort voorvallen respect te hebben voor de privacy van de betrokkenen en zeker geen beelden op internet te plaatsen totdat de familie is geïnformeerd.