Geslaagden Groenhorst Velp

VELP – Feest op het Groenhorst College in Velp. De uitslagen van de examens zijn bekend en er kunnen weer veel leerlingen de vlag uithangen omdat ze zijn geslaagd. Twee leerlingen zijn zelfs Cum Laude geslaagd: Melvin van den Top in de Kaderberoepsgerichte leerweg en Linda Suttorp in de Basisberoepsgerichte leerweg.

Bauke van Dijk ROZENDAAL Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Jante Harmsen DE STEEG Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Merel van Hemert ARNHEM Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Jasmijn ter Horst DUIVEN Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Inge Keultjes LATHUM Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Joachim Loman DUIVEN Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Rens Meijer DIEREN Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Herman van den Oord WESTERVOORT Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Annabel Pardoel DOESBURG Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Aicha Rietstap VELP GLD Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Jill Roelofsen WESTERVOORT Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Jordi Schmitt ZEVENAAR Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Eline Stuiver ROZENDAAL Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Justin Tinneveld GIESBEEK Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Emma Vos ROZENDAAL Vmbo GTL Groenhorst, Velp

Isa Baptist WESTERVOORT Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Julia Beumer RHEDEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Anne Jacobs HUISSEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Faye Limpers ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Romario te Riele RHEDEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Pim Stevens LATHUM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Melvin van den Top ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Anouk Bosman ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Mikayla Caro ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Allison Condon ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Kayleigh van Driel GROESSEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Vera van den Driesschen ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Nadia Folmer WESTERVOORT Vmbo KBL Groenhorst, Velp

René Gerritzen WESTERVOORT Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Jante Geurts VELP GLD Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Abril Hartjesveld RHEDEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Kiki Heeremans ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Dennis Kragt DE STEEG Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Wout Maat ARNHEM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Jelmer Matteman HUISSEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Romee Rutgers LATHUM Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Bas Staring RHEDEN Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Tess Willemsen WESTERVOORT Vmbo KBL Groenhorst, Velp

Naomi Berendsen ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Youri de Bie ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Maaike Boers WESTERVOORT Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Sarah Derksen ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Britt Evers VELP GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Rona Jilesen VELP GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Bernard Koldeweij ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Tosca Kuster ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Anne Nolsen ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Arissa Rengelink ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Colin Slegt ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Naomi Smits ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Linda Suttorp ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Rieanne Verbaten ZEVENAAR Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Charlotte Blok VELP GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Juju Boheemen ELST GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Laura Brussen HUISSEN Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Sarah van Groningen ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Roksana Janoska VELP GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Mees Keereweer VELP GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Niels Markhorst VELP GLD Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Rick Nillessen WESTERVOORT Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Marley Pranger ***Geheim*** Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Nynke Rietvink DUIVEN Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Edwin Riggeling WESTERVOORT Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Merel Roelofs ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Collin Roording DUIVEN Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Zvenja Smollich ARNHEM Vmbo BBL Groenhorst, Velp

Thijs Wagenvoort LEUVENHEIM Vmbo BBL Groenhorst, Velp