Wandeling naar de Hoge Linie

DOESBURG – Zaterdag 24 juni is er weer een vestingwandeling naar de Hoge Linie. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het viaduct ter hoogte van de Van Middachtenweg en de Panovenweg te Doesburg.

De Hoge Linie is een uniek historisch vestingmonument naar ontwerp van Menno van Coehoorn, waarvan de aanleg in 1701 is begonnen De Linie is echter ook als natuur- en stiltegebied van grote waarde en dat wordt tijdens deze wandeling bekeken. De natuur laat zich van alle kanten bekijken en tussen de fraaie begroeiing zijn de contouren van het eeuwenoude vestingwerk fantastisch zichtbaar. De rondleiders vertellen over de vestinggeschiedenis en natuur.

De vestingwandelingen over de Hoge Linie worden ook dit jaar weer georganiseerd door Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren, in samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn, Staatsbosbeheer en de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en het is raadzaam laarzen of stevig schoenen aan te trekken. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven, tot uiterlijk vrijdag 15.00 uur, bij Streekmuseum De Roode Tooren, tel. 0313-474265 of museum@deroodetooren.nl.

De volgende Vestingwandelingen vinden plaats op 16 september en 14 oktober.