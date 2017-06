Eerste vergadering van Dorpsraad Brummen i.o.

BRUMMEN -- Woensdagavond 21 juni vindt de eerste (openbare) vergadering plaats van de Dorpsraad Brummen i.o. Er wordt onder andere een presentatie gehouden over de nieuwe Dorpsraad voor het dorp Brummen.

Tijdens eerdere vergaderingen van de Wijkraad Brummen Centraal is regelmatig informatie gegeven over de oprichting van een nieuwe Dorpsraad voor het dorp Brummen. Nadat de voormalige wijkraden Oliemolen en Rhienderen hun werkzaamheden beëindigd hebben, heeft de Wijkraad Brummen Centraal het initiatief genomen om te komen tot één Dorpsraad voor het hele dorp Brummen. Tijdens de vergadering van 21 juni wordt de Dorpsraad Brummen gepresenteerd. Daarbij wordt meer verteld over de werkwijze en de verschillende onderwerpen waarover door de Dorpsraad gesproken wordt. Ook wordt verteld welke projecten er in het dorp spelen.

Verder worden bezoekers deze avond ingelicht over diverse lopende projecten, zoals de bloembakken op het Marktplein, het initiatief voor een hondenspeelveld aan de Meengatstraat en de stand van zaken rond de oversteek over de N348. Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn welkom. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Plein Vijf.

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 20.00 uur een inloopmoment. Bewoners die een vraag of probleem hebben waar de Dorpsraad bij zou kunnen helpen, kunnen hier terecht.