Velpse veteraan boegbeeld Nederlandse Veteranendag

VELP - Zaterdag 24 juni is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag met Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Hennis Plasschaert. Veteraan Willem van Katwijk uit Velp is één van de drie boegbeelden van Veteranendag.

In 2002 en 2004 ging Willem van Katwijk (72) uit Velp op missie naar de Balkan, als waarnemer van de Europese Unie. “Er was altijd een risico, maar dat neem je op de koop toe.” Willem dacht veel na over het ontstaan van zo’n oorlog. Hoe kan er zoveel haat, verraad en hardheid ontstaan? Door een gebrek aan tolerantie, concludeerde Willem. Op veel basisscholen zag Willem dat kinderen die anders zijn, denken of geloven gepest worden. “Pesten is ook een gebrek aan tolerantie. Daarom ontwikkelde ik een les over pesten. Elke keer weer ben ik dankbaar dat ik dankzij mijn ervaringen als veteraan zulke lessen kan geven.” Willem is momenteel in het hele land te zien als boegbeeld van de campagne van de Nederlandse Veteranendag. Ook vertelt hij zijn verhaal in deze video.