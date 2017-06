Het jubileumjaar is weer voorbij

RHEDEN - De vijftigste jubileumeditie van het Schaapscheerdersfeest in Rheden is weer voorbij. Begeleid door de March- en Showband arriveerden de schapen met herders en honden vanuit de schaapskooi op de Posbank tegen 09.00 uur in het dorp. RFC wachtte ze met muziek op midden in het dorp.

Stichting BreBo, burgemeester Petra van Wingerden en wethouder Constans Pos verwelkomden alle aanwezigen, waarna de schaar werd overhandigd aan herder Cynthia Berensen. De eerste knip werd gedaan door de burgemeester. Daarna werden alle schapen op ambachtelijke wijze van de vacht ontdaan. En dat trok heel veel publiek. Niet alleen het schapen scheren, maar ook de daaraan gekoppelde braderie met 150 kramen is ieder jaar zeer in trek. Tienduizenden mensen genoten van het jaarlijks terugkerende feest. De hele dag was het gezellig druk met af en toe een opstopping bij het kijkende publiek naar het scheren van de schapen.

Op het grasveld van de Dorpsstraat hebben de kinderen zich weer goed vermaakt met het springkussen, sumo-worstelen onder leiding van de jongens en meisjes van de Rhedense scouting. Er werd ook pony gereden samen met de dierenweide, die nog met veel meer dieren op het grasveld stond. - Foto Han Uenk.