Comité Hoezo Megastal? inventariseert voors en tegens

ELLECOM - Op 15 juni heeft in MFC Klein Bergstein in Ellecom het comité “Hoezo Megastal?” haar argumenten tegen de plannen voor de bouw van een nieuwe boerderij in de Ellecomse polder gepresenteerd. Een grote groep bewoners van Ellecom en De Steeg was daar aanwezig. Er ontstond een levendige discussie over de voors en tegens, waarbij bleek dat veel bewoners de zorgen in meer of mindere mate deelden.

Naast argumenten tegen de plannen heeft het comité aangegeven verdere acties te willen ondernemen en bij bewoners langs te zullen komen met een petitie. Deze petitie wordt in het najaar van dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden.

Het comité wil iedereen er op wijzen dat op donderdag 15 juni het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd is en dat tot en met 26 juli zienswijzen ingediend kunnen worden over het ontwerpbestemmingsplan. Door middel van een zienswijze kunnen bewoners aangeven wat zij van het plan vinden en om welke redenen zij het wel of geen goed plan vinden. Het comité wil bewoners die een zienswijze in willen dienen, graag ondersteunen bij het opstellen hiervan. Bewoners die dit willen, kunnen contact opnemen met het comité via hoezomegastal@gmail.com.