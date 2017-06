Nieuw Koningskoppel in Soeren

LAAG-SOEREN - Het Oranjefeest in Laag-Soeren werd vrijdagavond traditioneel geopend met het vogelschieten en het vogelknuppelen. De muziek van Sempre Crescendo droeg bij aan een heerlijk sfeertje op het feestterrein aan de Rozesteinweg.

Aart Hans van Breda had een mooie vogel gemaakt, waarop de deelnemers fanatiek vuurden. Lang leek hem al het geknal niet te deren. Na twee rondes was hij op het oog nog maar een stukje van een vleugel kwijt. Toen Harrie Nieuwland voor de derde keer aan het kanon verscheen, goed mikte en vuurde, gaf de vogel zich plotsklaps gewonnen. Velen waren stomverbaasd, Harrie niet het minst. Het duurde even voordat hij het besefte, maar Harrie was echt de nieuwe schutterskoning van Laag-Soeren. Sempre Crescendo speelde met extra elan de overwinningstune voor hun voorzitter.

Bij het vogelknuppelen werd de vogel volgens traditie ontdaan van vleugels, kop en staart. Veel stokken werden gegooid om de romp van de hoge paal te krijgen. Uiteindelijk lukte het Sigrid van Milligen het beslissende zetje te geven, vrijwel op hetzelfde moment dat ook bij het schieten de vogel de kraaienmars blies. Het leverde haar de titel Knuppelkoningin op. Daarna bleef het op het feestterrein met de kermis en in de tent nog lang gezellig met muzikale begeleiding door DJ Joex. Na het reveille blazen op zaterdagmorgen werd het tijd voor de fameuze Soerense optocht (foto). Hierbij bleek weer de bijzondere creativiteit in het dorp. De wijken hadden zich ditmaal onder andere laten leiden door jubilea in en buiten Laag-Soeren. Zo trok de 65-jarige Efteling aandacht met een rij sprookjes, het 80-jarige SCS werd uitgebeeld en het 125-jarige Sempre Crescendo was present. Elver was er met een collage van Smurfen. De wagen met Zatte Soeran, de verbeelding van spreuken als ‘driemaal is scheepsrecht’, een waterballet en Soer(i)biza oogstten veel waardering. De actualiteit bracht een stoet panda’s op de been in vele soorten en maten. En dan was er nog Frau Antje met haar kaasmeisjes op een wagen die zo hoog was, dat hij op een deel van de route niet onder de bomen door kon rijden en derhalve een stukje moest overslaan. Voorafgegaan door de Gelreband uit Dieren, gevolgd door de auto’s met het Koningspaar, trok de bonte stoet door het dorp. Na de gebruikelijke koffie met een krentenbol in de feesttent, draaide de kermis gratis voor de kinderen. ’s Middags was er een live optreden van Bram Boender, bekend van Idols 2017. Het aloude ringsteken op Soerense wijze ontbrak natuurlijk ook niet. Met de prijsuitreiking en een feestavond begeleid door Toos, Roos en de Rococoos werden de festiviteiten afgesloten. De Oranjestichting Laag-Soeren kan terugzien op weer een geslaagd Oranjefeest.