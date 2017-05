LAAG-KEPPEL - In zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel zijn bewoners graag artistiek bezig. Er wordt aan muziek gedaan, bloemschikken en sommige bewoners zijn zelfs echte kunstschilders. Met veel liefde exposeren bewoners en medewerkers hun mooiste schilderijen en kunstwerken. Kunst nodigt uit tot gesprek en contact, dat is precies wat ze willen. Maandag 22 mei wordt de expositie geopend en vrijdag 26 mei wordt de expositie afgesloten met een muzikaal evenement om 14.30 uur.

daglaagkeppel@degoudenleeuwgroep.nl