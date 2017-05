Opening nieuwe fietscrossbaan in Hummelo

HUMMELO - Met vereende krachten heeft een club enthousiaste vrijwilligers een fietscrossbaan aangelegd in Hummelo. Nu de baan klaar is, staat een feestelijke opening gepland op zaterdag 20 mei en een wedstrijd waar alle jeugd aan mee kan doen op zondag 21 mei.

De officiële opening zal worden verricht door olympisch zilverenmedaillewinnaar BMX Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde (foto) en Monique van der Valk, Nederlands kampioen BMX uit Neede. Na de opening vindt een vrije training plaats, waar iedereen aan mee kan doen.



Op zondagmiddag vindt de 'Hummel Open' plaats voor alle kinderen die op de basisschool zitten en iets ouder. Hierbij zullen wereldkampioen cyclecross Joris Nieuwenhuis uit Zelhem en ‘opperheuvelkrabber’ Bennie Jolink uit Hummelo acte de présence zullen geven. Entree en deelname zijn gratis, dus iedereen is welkom.



De fietscrossbaan is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. De schouders werden eronder gezet en de samenwerking verliep vlekkeloos. Initiatiefnemer was de Stichting RAPS (Racende Achterhoekers Promoten Snelheid), die contact zocht met de gemeente Bronckhorst, Basisschool de Woordhof, de Dorpsraad Hummelo, het Rabo Coöperatiefonds en loonbedrijf Smeitink. De gemeente ging akkoord met de locatie naast De Woordhof middels een participatieovereenkomst en nu is de baan klaar en mooi geworden! Vele vrijwilligers, verenigd als ‘de Heuvelkrabbers’, stonden garant voor de aanleg en afwerking, vele moeders smeerden broodjes, zetten koffie en kookten soep en vele kinderen hielpen mee met harken en aanstampen. De Stichting RAPS, de Heuvelkrabbers, Dorpsraad Hummelo en vele anderen zijn dankbaar voor alle hulp en onmundig trots op deze geweldige accommodatie die het actieve Hummelo rijker is. Het doel van de baan is kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met de tweewielersport, hier plezier aan te beleven en het mogelijk te maken zich te ontwikkelen in diverse tweewielersporten. Daarnaast wil de Stichting RAPS de jeugd stimuleren lekker buiten actief bezig te zijn in plaats van binnen achter een schermpje. De baan is 365 dagen per jaar geopend en iedereen is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het schoonhouden van de accommodatie. De dorpsgenoten zullen voor de zekerheid een oogje in het zeil houden.



Na gedane arbeid volgt het genieten en iedereen is uitgenodigd om dit ook te doen en het resultaat te bekijken en een biertje te drinken. Alle kinderen mogen meedoen met de training en de wedstrijd. De training is op zaterdag en de wedstrijden op zondag. Je hoeft hier geen speciale fiets voor te hebben. Als je een helm hebt, neem hem mee. Iedereen die geen nummerbord heeft, wordt geholpen er een te maken. Er zijn supervette bekers te winnen! En fietscrossen is voor jongens en meisjes en alle leeftijden!

De opening vindt plaats op zaterdag 20 mei vanaf 14.00 uur. Na de opening zullen Jelle van Gorkom en Monique van der Valk vakkundig een paar rondjes rijden om te kijken of de baan wel echt zo goed is als hij eruit ziet en daarna mogen de kinderen van Hummelo en omgeving losgaan. Op zondag vinden de wedstrijden plaats per leeftijdscategorie. Om 14.00 uur wordt het startsein voor de eerste wedstrijd gegeven door Bennie Jolink en Joris Nieuwenhuis. Na afloop is er fris, bier en natuurlijk de welbekende crosslappen met viertaktsaus die de papa’s zullen bakken op de BBQ en die opperheuvelkrabber opa Bennie persoonlijk zal testen.