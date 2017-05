Blijk van waardering voor jonge Brummense mantelzorgers

BRUMMEN – Onder het motto ‘fijn dat jij er bent!’ deelt de gemeente Brummen aan jonge mantelzorgers een cadeaubon uit ter waarde van 50 euro. Een oprechte blijk van waardering voor kinderen en jongeren, die thuis of in hun omgeving meehelpen of zorgen voor een familielid dat lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is.

“Een kind of jongere die in zo’n situatie belandt doet meer dan alleen gebruikelijk is in huis. Ook voelt een jongere dan meer verantwoordelijkheid en neemt hij of zij vaker dan normaal ouderlijke taken over”, legt verantwoordelijk wethouder Jolanda Pierik uit. “Reden voor onze waardering en steun”.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. De gemeente Brummen kiest daarbij uit een pallet van mogelijkheden en activiteiten, waarbij jonge mantelzorgers een bijzondere plek in nemen. Zo worden er speciale ‘fundagen’ georganiseerd voor jonge mantelzorgers, zodat zij samen hun zorgen even kunnen vergeten en biedt het Knooppunt Mantelzorg een luisterend oor en een helpende hand waar nodig. Daarnaast krijgt de waarderingsactie ‘Fijn dat jij er bent’, die voor het eerst werd gehouden in het najaar van 2015, nu een vervolg. “Jonge mantelzorgers zijn niet zo snel in beeld. Hun problemen blijven dan ook verborgen, terwijl juist zij extra kwetsbaar zijn. Hun zorgtaken gaan soms ten koste van hun eigen ontwikkeling, school, studie of hobby. Juist daarom verdienen zij een compliment,” aldus Pierik.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar die thuis of in hun directe omgeving mee helpen of zorgen voor een familielid dat lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Hoeveel jonge mantelzorgers er in onze gemeente zijn, is niet bekend. “We willen daarom iedereen die een jonge mantelzorger kent, zoals ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen, leerkrachten, huisartsen, thuiszorgmedewerkers en andere professionals vragen deze jonge mantelzorger voor te dragen voor deze blijk van waardering. Maar natuurlijk kunnen de jonge mantelzorgers ook zichzelf aanmelden voor deze actie”, legt wethouder Pierik uit. “We hopen dan niet alleen de cadeaubon aan de jonge mantelzorgers te overhandigen, maar hen ook kennis te laten maken met onze mensen van het Knooppunt Mantelzorg. Want ik ben er van overtuigd dat dit knooppunt in positieve zin zeker iets voor de jonge mantelzorgers kan betekenen.”

Het aanmelden van jonge mantelzorgers voor de cadeaubon is eenvoudig: zowel op de website www.brummen.nl als op www.samengoedvoorelkaar.nl is een digitaal aanmeldformulier te vinden. Ook worden er aanmeldformulieren verspreid via scholen, wijk- en jeugdcentra en huisartsen. Tot uiterlijk 16 juni kan iedereen een jonge mantelzorger opgeven. Belangrijke voorwaarde is ook dat de zorgvrager woont in de gemeente Brummen.

Vragen over deze ‘compliment’-actie kunt u stellen aan het Knooppunt Mantelzorg. Dit kan via mailadres m.steunenberg@humanitas.nl of telefoonnnummer 06- 53 11 01 77.