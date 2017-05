Loenense ouderen op kasteel Ter Horst

LOENEN – Bij prima weer hebben de Loenense senioren vrijdag een leuk uitstapje gemaakt naar mooie plekjes in het dorp. De belangstelling voor het uitstapje was groot. Maar liefst 82 mensen wilden graag mee met de tocht. Er moest daarom een tweede bus worden besteld om iedereen een plaatsje te geven. De organisatie was in handen van de Dorpsraad Loenen, Lomive en de Zonnebloem. Er was voor dit uitstapje financiële steun van de Spar en andere instanties.

Om twee uur werd vertrokken bij De Bruisbeek. Jan Janssen en Teun Berends waren de gidsen in de bussen. Eerst werd naar voormalig hotel Bosoord gereden (nu Mytrea-instituut) waar het muurmonument werd bekeken dat hier werd geplaatst naar aanleiding van het bombardement in de oorlog.

Daarna werd koers gezet naar kasteel Ter Horst (foto). Veel Loenenaren waren hier lange tijd niet geweest. Zij kregen een rondleiding door de gidsen van de stichting Wijnand Hacfort. Vooral de schuilkapel, die onlangs geheel werd gerestaureerd, oogstte veel bewondering. Degenen die goed ter been waren gingen ook een kijkje nemen in het kasteel met Heerenkamer en kelders.

In het bijgebouw bij de zadelkasten kregen de bezoekers koffie met cake aangeboden.

Nadien ging het weer richting centrum van het dorp waar koers werd gezet naar de Loenermark. De gidsen vertelden onderweg de historie van de Loenense bossen met schaapskudde. uitkijtoren, trimbaan en stenenbank. De Stichting Vrienden van de Loenense bossen werkt hier hard aan.

Langs de Zilvense heide ging het richting Groenendaal. Hier werd het verhaal verteld van de Rus die in de oorlog lang door de familie Methorst in een hol in het bos verborgen werd gehouden. Dagelijks werd hij door hen van voedsel voorzien.

Daarna weer terug naar De Bruisbeek. Hier hadden vrijwilligers van De Bruisbeek en Zonnebloem de tafels gedekt. Voor de gasten was er soep en broodjes. Namens de organisatie bracht Willem de Zanger, vice-voorzitter van de Dorpsraad, dank aan allen die druk zijn geweest met deze middag. Dit was een flinke groep personen. De ouderen lieten weten deze middag bijzonder te waarderen. Zij hadden weer veel moois gezien en weer gezellig bijgepraat. De Zanger wilde wel graag ideeën van de ouderen als men volgend jaar weer op pad gaat.

Foto:

Vol aandacht wordt bij het Loenense kasteel naar de uitleg van de gids - Foto: Martien Kobussen