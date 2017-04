Soerens Paasvuur brandt als een fakkel

LAAG-SOEREN - Op Paaszaterdagavond om 20.00 uur ging de vlam in de fraai opgebouwde berg snoeihout aan de Badhuislaan in Laag-Soeren. Het was druk, het was gezellig en het is een mooi traditie.

Nog voordat de gasbranders en bladblazers werden teruggetrokken om het vuur zelf zijn weg te laten vinden, hadden de vlammen de top reeds bereikt. Er was veel publiek afgekomen op deze jaarlijkse happening. Niet alleen de inwoners van Laag-Soeren met hun vele gelegenheidsgasten, ook oud- Soerenaren en mensen uit de wijde omtrek weten de weg naar het vuur te vinden. Het festijn groeit dan ook gemakkelijk uit tot een reünie of weerzien met oude bekenden. Nauwelijks was het vuur ontstoken of het al spelend aankomen van Sempre Crescendo, bijgelicht door hun karakteristieke en nostalgische gaslampen, trok de aandacht. Bij hun afmars in het donker zorgden deze lampen voor een feeëriek schouwspel. En het vuur, dat brandde lang door en smeulde op maandagavond nog steeds na. - foto: Han Uenk