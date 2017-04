Popkoor InCtrl en vrouwenkoor AmaZing

DOESBURG - Op zondag 23 april treden Popkoor InCtrl uit Doesburg en vrouwenkoor AmaZing uit Laag-Keppel vanaf 19.30 uur op in Gasthuiskerk Doesburg. Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van Koningsdag 2017.



In de sfeervolle locatie van de Gasthuiskerk kunnen inwoners van Doesburg en omstreken genieten van een greep uit het repertoire van InCtrl en AmaZing. Beide koren hebben in de loop van de jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd. Bezoekers kunnen genieten van vrolijke en lichte nummers van bijvoorbeeld Ilse de Lange, maar ook van gedragen nummers van Racoon en Adele. Voor de liefhebbers zijn er ook rocknummers van Epica en Within Temptation. Er is kortom, voor elk wat wils! Laat u verrassen!

Onder leiding van dirigente Esther Ter Steeg en ondersteund door een aantal live muzikanten kijken de beide koren met veel plezier vooruit naar dit Koninklijke optreden.

Zondag 23 april, 19.30 uur. Toegang gratis. www.gasthuiskerkdoesburg.nl.