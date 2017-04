Schuttersfeest Loenen dit jaar in feesttent

LOENEN – Het bestuur van de Nationale Feest en Herdenkingsvereniging Loenen heeft tijdens de jaarvergadering een beslissing medegedeeld. Het was een mededeling die de mannelijke vogelschutters aangaat. Het schuttersfeest na het schieten, is in de feesttent aan de Groenendaalseweg.

Dit heeft het bestuur in goed overleg besloten met Evert Jan Hagen van Den Eikenboom. Dat houdt in dat Den Eikenboom op 26 mei tijdens en na het vogelschieten is gesloten. Dat zal voor een ieder een bijzonder feest worden. Het bestuur ziet deze verandering vol vertrouwen tegemoet. Ze willen de familie Hagen bedanken voor de jarenlange samenwerking.