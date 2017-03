Wilma van der Velden uit Doesburg overleden

DOESBURG - Vandaag, zondag, overleed Wilma van der Velden. Ze was een actieve en betrokken inwoonster van Doesburg en betekende onder meer heel veel voor de Doesburgse Hanzefeesten. Maarten Lindner schreef een In Memoriam.

In memoriam, Wilma van der Velden

Zondag 19 maart overleed in bijzijn van haar naaste familie, Wilma van der Velden, een van de inwoners waaraan Doesburg veel te danken heeft. Na een strijd van twee en een half jaar tegen de sluipmoordenaar kanker heeft het onvermijdelijke toch moeten plaatsvinden.

Wilma kwam 17 jaar geleden vanuit Dieren in Doesburg wonen en omschreef de stad als een warm bad. Met name de openheid en de acceptatie van de Doesburgers getuigt van de vele vriendinnen en vrienden die ze mocht maken. Ze noemde de periode in Doesburg een van de gelukkigste periodes in haar leven.

Wilma heeft altijd een liefde gehad voor kleding. In eerste instantie door de kledingbank die haar inspanningen vroeg en later het immense kleding arsenaal van de Doesburgse Hanzefeesten. Daar kennen de meeste Doesburgers haar van. Samen met Olga van Rooy en Desirée Kester was zij de initiatiefneemster van de Doesburgse Hanzefeesten die in 2010 de eerste editie organiseerde. Pallets en strobalen vormde de eerste “Catwalk” in de binnenstad.

De modeshow en middeleeuwse kleding waren haar passie die ze overbracht op een aantal enthousiaste dames die door haar tot “Hanzenaaisters” werden benoemd. Onder haar inspirerende leiding groeide het arsenaal kledingstukken en attributen uit tot de huidige enorme verzameling, terwijl voor de eerste keer de kledingstukken nog her en der moesten worden geleend. Wilma zei wel eens trots dat ze bij het passen van de kostuums voor de Hanzefeesten half Doesburg in de onderbroek heeft mogen aanschouwen.

De modeshow was haar onderdeel van de Hanzefeesten en met veel plezier, en tot haar verrassing dat het zomaar lukte, presenteerde zij met succes 5 jaar dit evenement met verschillende thema’s. Met haar inzet, mede met het bestuur van de Hanzefeesten, groeide het evenement elk jaar opnieuw met bezoekers en met deelnemers. Door haar geconstateerde ziekte heeft ze in 2015 tot haar grote spijt haar bestuurstaak moeten opgeven. Maar was nog nauw betrokken gebleven bij haar hanzekleding en naaisters.

Met het overlijden van Wilma ter Velden verliezen de Doesburgers een goede vriendin, een gepassioneerde organisator, een nuchter denkende, zelfstandige vrouw met een hart voor de stad en een voorbeeld voor velen.

Wij zullen haar missen.

Maarten Lindner