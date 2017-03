Duo-kegelen een Dierens succes

DIEREN – Kegelen blijkt hot! Zaterdag hield de Commissie Toekomst Kegelsport Dieren een Duo-kegeltoernooi in het Kegelhuis te Dieren. Liefst 25 duo’s hebben hieraan deelgenomen.

Kegelaars en niet-kegelaars vormden een duo. Zij deden hun best om zoveel mogelijk hout (punten) te behalen op alle vier de kegelbanen van het Kegelhuis Dieren. Aan het eind van de avond konden vader en zoon Henk en Martijn Kleinheerenbrink de hoofdprijs in ontvangst nemen. Vader Henk is een kegelaar, zoon Martijn bleek een verdienstelijk niet-kegelaar. Het duo Peter en Berndien mocht de tweede prijs in ontvangst nemen, het duo Nancy en Judith werd nipt derde.

Deze fijne én sportieve creatieve avond heeft hopelijk enkele mensen doen besluiten om aan te sluiten bij één van de Dierense kegelclubs. Behalve een gezellige avond, was dat ook de bedoeling van dit toernooi van de Commissie Toekomst Kegelsport Dieren. Lopende het seizoen zijn diverse activiteiten geïnitieerd ter promotie van de kegelsport in Dieren. Navraag onder de deelnemers van het Duo-kegeltoernooi blijkt dat enkele niet-kegelaars werkelijk het voornemen hebben lid te willen worden van één van de kegelclubs die Dieren rijk is.

Het was genieten gedurende deze zaterdagvond. Iedereen wilde graag zoveel mogelijk hout gooien en iedereen werd dit ook gegund. De banen lagen er keurig glad bij, waardoor vele niet-kegelaars zichzelf verrasten met hoge scores. Het belletje voor ‘alle negen om’ klonk regelmatig onder luid amicaal gejuich en gejoel. Wie ook eens een bal op de baan wil gooien, kan altijd op de volgende vrijdagavonden uitproberen of de kegels ook bij hen omgaan: 14 april en 12 mei en 9 juni. Kegelhuis Dieren is gevestigd aan de Veerstraat te Dieren. Voor info: kegelsport.Dieren@gmail.com

Vader en Zoon Henk en Martijn winnen het Duo-kegeltoernooi. De duo’s Peter en Berndien en Nancy en Judith streden op de tweede en derde plek