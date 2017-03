Motor en auto botsen

SPANKEREN - Op de Kanaaldijk in Spankeren zijn zondagmiddag rond 13.20 uur een motor en een auto met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder vloog na de klap meters ver door de lucht.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Wel hebben beide voertuigen flinke schade opgelopen door de klap. Een getuige van het ongeval meldde dat de motorrijder hard aan kwam rijden, maar de politie doet hier nog geen uitspraak over.

De motorrijder heeft verwondingen opgelopen aan zijn schouder. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink