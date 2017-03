VELP - Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is afgelopen najaar begonnen met het vierjarige Nederlandstalige hbo-programma Melkveehouderij in Velp. dit is een nieuwe specialisatie binnen de opleiding Dier- en Veehouderij. Van Hall Larenstein houdt op woensdag 29 maart van 18.00 tot 21.00 uur een informatieavond voor onder andere deze nieuwe opleiding. Het hbo-programma combineert ondernemerschap in de sector met een stevige basiskennis op dier-, product en -bedrijfsniveau.