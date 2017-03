Met lampion door Velp

VELP - Jong en oud heeft genoten van de prachtige stoet met lichtjes die vrijdagavond door het centrum van Velp trok. Voorafgegaan door de muzikanten van de Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt liepen bijna 100 kinderen mee met – soms zelfgemaakte – lampions. Ze werden begeleid door ouders, grootouders en broers en zusjes. "Volgend jaar moeten we er een muziekkorps bij vragen", concludeerden de organisatoren, want achterin de lange stoet was het muziekkorps nauwelijks meer te horen. De optocht werd afgesloten door het pronkstuk van de Velpse brandweer: een antieke, donkerrode Brandweerauto.

De Velpse Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt en Stichting Velp voor Oranje organiseerden deze feestelijke optocht voor de verjaardag van Koning Willem-Alexander vlak voordat de zomertijd in gaat, want eind april is het ’s avonds veel te licht. De meeste kinderen liepen met de kleurige, gratis uitgedeelde lampionnen. Maar er waren ook tientallen kinderen die zelf een lampion hadden gemaakt. Uit de meest fantastische ontwerpen werden uiteindelijk 10 winnaars gekozen: 1e prijs: Alex Bongers (7jr); 2e prijs: Maria Guitink (7jr); 3e prijs: Job van Wietmarschen (7jr); 4e prijs: Julia van Wietmarschen (4jr); 5e prijs: Mark Modderkolk (4jr); 6e prijs: Lars Noot (5jr); 7e prijs: Lizz Reuter (6jr); 8e prijs Maya Gamliël (7jr); 9e prijs: Levy Costa van Voorhout; 10e prijs: Jara van Oss (6jr). Extra prijs: Tim Korthuis.

Deze Lampionnenoptocht was de start van een reeks feestelijke programma’s die Velp voor Oranje de komende weken organiseert. Het volgende feest is de Oranjekermis aan de Vlashof, van 20 t/m 23 april en daarna natuurlijk de viering van Koningsdag op 27 april. - foto: Marc Pluim