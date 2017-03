Duurzaamheid bij Sp Brummen

BRUMMEN – Sportclub Brummen heeft haar ambitieuze energieproject onlangs kunnen afronden. Werden vorig jaar al 66 zonnepanelen op sportcomplex De Hazenberg geplaatst en de accommodatie voorzien van dubbele beglazing, kort geleden werd LED-verlichting aangebracht, zowel op de velden als in de gebouwen. De voetbalvereniging is klaar voor de toekomst en weet hiermee fors te besparen op de energielasten.

Voorzitter Bert Garssen is opgetogen over de snelle wijze waarop een en ander tot stand is gekomen. “Na de aanvraag en goedkeuring van de RVO-subsidie zijn we meteen aan de slag gegaan. Opdracht gegeven aan de Fa. Oostendorp uit Zwijndrecht om twee speelvelden van LED-verlichting te voorzien en de bestaande verlichting van veld 2 over te plaatsen naar het hoofdveld. Alles is nu verlicht, zodat de accommodatie optimaal gebruikt kan worden.” Op korte termijn wordt ook nog een nieuwe energiezuinige ketel geplaatst. Garssen vervolgt: “Dit alles kon worden gerealiseerd door de verstrekte subsidie, nauwgezet beheer van onze financiën, hopelijk nog een lening van de gemeente en te verstrekken leningen door een groep leden. Daarnaast heeft onze onderhoudsgroep een geweldige bijdrage geleverd in deze hele operatie. Ik ben heel erg trots op dit resultaat.”

Voor Oostendorp Nederland bv was het een klus die in drie dagen werd geklaard en op kundige en professionele wijze werd uitgevoerd. Het bedrijf uit Zwijndrecht is specialist in het aanleggen van (LED)sportveldverlichting. Het leverde op sportpark De Hazenberg spectaculaire beelden op bij onder andere het op de plaats brengen van de hoge lichtmasten.