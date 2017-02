Gezellige rommelmarkt/hobbybeurs in De Drieschaar

DIEREN - Op zaterdag 8 april vindt er weer een gezellige rommelmarkt/hobbybeurs plaats in wijkcentrum De Drieschaar in Dieren-Noordoost. De organisatie is op zoek naar creatievelingen die het leuk vinden hun hobby te laten zien. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn nog tafels te huur. De prijs bedraagt 4 euro per tafel. Voor de kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. Grote meubelen, bankstellen en partijhandel zijn niet toegestaan. Voor reservering van een tafel of een plekje voor een kind kan men contact opnemen met Tineke Stokreef via tel. 0313 - 427444 of Astrid Elsendoorn via tel. 0313 -438584.