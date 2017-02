Nieuwe Wereldwinkel Doesburg geopend

DOESBURG - Burgemeester Loes van der Meijs opende de nieuwe Wereldwinkel aan de Kerkstraat. Een nieuw adres. Bijna 10 jaar was de Wereldwinkel in de Ooipoortstraat gevestigd, maar dit pand was vrij donker, een grote etalage ontbrak en de winkel was moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Met 23 vrijwilligers werd er verkast naar het nieuwe pand. De winkel werd door de vrijwilligers opgeknapt, wat nog een hele klus was. De nieuwe winkel is ruimer en veel lichter en in de grote etalages kan de Wereldwinkel haar fair-trade producten volop laten zien.

Burgemeester Loes van der Meijs benadrukte in haar speech, dat elke plaats in Nederland een Wereldwinkel zou moeten hebben. De producten, die in de Wereldwinkel verkocht worden, hebben allen een fair-trade keurmerk en elk product heeft ook zijn eigen verhaal. De winkel kent verschillende modules, zoals geluk, spirtualiteit, baby, herinnering. Ook benadrukte burgemeester Van der Meijs, dat het weer veel vrijwilligers zijn, die zich voor de Wereldwinkel inzetten. Doesburg mag blij zijn, dat er zoveel vrijwilligers in Doesburg actief zijn.