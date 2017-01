Sloop woningen Dieren van start

DIEREN - In de week van 23 januari start de provincie Gelderland met de sloop van negen woningen in het centrumgebied van Dieren. De woningen gaan weg om ruimte te maken voor de realisatie van het project Traverse Dieren. In de loop van het jaar wordt het vrijgekomen gebied verder ingericht.



Deze week nog worden er bouwhekken geplaatst rondom de percelen. Het gaat om zeven woningen aan de Burgemeester Willemsestraat (de nummers 2 tot en met 14), de woning aan de Zuider Parallelweg 1a en de woning aan Kattenberg 33. De woning en bijbehorende gronden zijn de afgelopen jaren op minnelijke wijze aangekocht. Het streven is de sloopwerkzaamheden op vrijdag 10 februari af te ronden. Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning wordt bijgesteld.

Na de sloop onderzoekt de aannemer het terrein op de aanwezigheid van eventuele niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt aan de hand van een proefsleuvenonderzoek de archeologische waarde van het gebied bepaald. Daarna start de provincie met het opnieuw inrichten van het vrijgekomen terrein. – Foto Wencel Maresch.