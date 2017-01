BRUMMEN - In de Thorbeckestraat in Brummen is woensdagmiddag een gaslek ontstaan. Het lek ontstond na werkzaamheden in de tuin van een woning. De bewoners hadden daarna een gaslucht geroken, waarna de brandweer werd gebeld. Die stelde wel een lek vast, maar dat bleek gelukkig klein. Na enige metingen kon de brandweer dan ook geen gevaarlijk hoge concentraties gas meten en kon het lek worden gedicht. - foto: Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink