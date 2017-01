Helaas nog geen ijsbaan in Beekbergen

BEEKBERGEN - In Beekbergen wil het niet lukken met de aanleg van de ijsbaan. Die zou moeten ontstaan op de parkeerplaats naast De Boerderij aan de Tullekensmolenweg. Doordat het niet hard genoeg vriest, is de ondergrond echter te warm om een blijvende laag ijs aan te leggen.

Hierdoor dooit de in de nacht opgebrachte laag ijs overdag weer weg. "Mede gezien de temperatuurstijging van de komende dagen, heeft de ijsbaancommissie op dit moment besloten om het ijs maken stil te leggen", laat Margot Otten van De Boerderij weten. Maar: "Vol hoop is ook besloten, dat we de baan naast de boerderij Beekbergen klaar laten liggen voor de volgende vorst periode! Het kan nog heel hard vriezen in februari, dus op naar poging twee!"