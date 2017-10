Jubileumconcert Voormalige Schutterij

DOESBURG - Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg bestaat in 2017 liefst 125 jaar. Dat feest werd muzikaal afgetrapt met een jubileumconcert door de gehele vereniging. Het concert begon met de Radezky Mars door het orkest onder leiding van Hans Hilferink. Hiermee werd de start van een muzikaal jaar aangegeven. Via verschillende muzikale punten in een kalenderjaar van de muziekvereniging, werden leuke muziekstukken gespeeld. De malletband onder leiding van Arend-Jan van Straten liet alvast een voorproefje horen van het slagwerkconcert op 5 november en het concert werd feestelijk afgesloten met de mars Jubilissimo.

Een dag later opende MDVS de deuren van haar clubhuis De Harmonie voor alle genodigden, muzikale vrienden en anderen die de muziekvereniging een warm hart toedragen. Ap Reugenbrink van de MBGF kwam een oorkonde en een penning overhandigen en Burgemeester Loes van der Meijs liet weten dat muziek erg belangrijk is voor de stad Doesburg en dus ook het muziekcorps MDVS. Er werd geproost op 125 jaar historie van het corps en op de toekomst. - foto Brigitte Elizen