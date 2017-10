Rotary steunt goede doelen

BRUMMEN - “Met de rally van 25 juni hebben we totaal een bedrag van 4500 euro opgehaald”, vertelde voorzitter Henry Kluin vol trots tijdens de speciale bijeenkomst van Rotary Engelenburg Brummen. Op deze avond ontvingen drie goede doelen – Cliniclowns, TOPfonds en Stichting Maanda - een cheque uit handen Hans van Reen. Hij is voorzitter van de rallyorganisatie.

Op deze avond waren alle goede doelen ook vertegenwoordigt. Rien Wulffraat, Julia Loen en Peter Buiksma waren aanwezig vanuit het TOPfonds. Dit staat voor Talenten Ontwikkelings Programma van muzikale jongeren uit omgeving Zutphen en Lochem. Zij ontvingen 1800 euro. Hetzelfde bedrag mochten ook Brite Apuleni en Pamela van den Berg van Stichting Maanda ontvangen. Deze stichting bouwt samen met de plaatselijke bevolking scholen in Maanda, dit is een regio in Zambia. Van den Berg kon alvast vertellen dat ze met dit geld een bibliotheek kunnen bouwen. Tot slot ontving Ellen Bakker namens CliniClowns een bedrag van 900 euro. Dit bedrag was lager, omdat zij al drie jaar ondersteuning ontvangen van Rotary Club Brummen-Engelenburg.

Rotary Club Brummen-Engelenburg wil in ieder geval één organisatie drie jaar lang ondersteunen. Afgelopen drie jaar waren dat de CliniClowns, nu gaan zij het TOPfonds ondersteunen. “Muziek speelt een belangrijke rol in het leven voor ieder van ons” vertelde Rien Wulffraat. “Kijk maar eens naar een film en zet de muziek uit, dan is de film niet meer interessant”. TOPfonds heeft als doel talentvolle jonge muzikanten te ondersteunen om hun droom waar te maken, zodat het beroep van uitvoerend musicus behouden blijft. “Iedere muzikant die je hoort, wie dan ook, krijgt ondersteuning om te komen waar hij of zij nu is. Wij zetten ons in voor de huidige generatie”, aldus Wulffraat.

Helemaal uit het zicht zijn de CliniClowns nog niet voor Rotary Club Brummen-Engelenburg, zij kregen afgelopen zomer een directiekeet en die wordt nu omgebouwd naar een studio voor radio en televisie uitzendingen. Leden van de Rotary Club Brummen-Engelenburg steken binnenkort ook de handen uit de mouwen en bouwen een veranda aan deze studio, die staat op landgoed Wientjesvoort in Vorden.