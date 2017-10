Mooi nieuw dierenverblijf in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het nieuwe dierenverblijf bij het Hertenkamp in Klarenbeek is klaar. Een mooi ruim hok met veel stro en hooi. Voor de geitjes, herten, kippen en eenden een eigen ruimte. En het ziet er prachtig uit. In de schaduw van Molen De Hoop is een mooi gebouw verrezen waarvoor een leger vrijwilligers actief zijn geweest. Zaterdagmorgen was de officiële opening. ‘s Middags kwamen velen even kijken hoe mooi het allemaal is geworden.

Tonnie Bouwmeester is sinds kort de nieuwe beheerder van het Klarenbeekse Hertenkamp. Hij is de opvolger van Jozef Diks, die vele jaren de dieren heeft verzorgd maar door zijn gevorderde leeftijd dit nu niet meer kan. Elke avond gaat hij naar het park om de dieren te voederen. Hokken helemaal afsluiten hoeft nog niet. De vossen komen niet over de afrastering of laten om de een of andere reden pluimvee en eenden met rust. Overbuurvrouw Harmsen voedert de dieren ‘s morgens.

Bouwmeester zegt dat het nieuwe hok een enorme klus geweest. Het oude hok, dat er bijna vijftig jaar stond, was bouwvallig en hoognodig aan vervanging toe. Het park waarvoor pastoor Niessink in 1968 het initiatief nam kreeg later voor het beheer een eigen stichtingbestuur. Wim Vredegoor is voorzitter. Hij heeft (samen met anderen) bergen werk verzet om alles te regelen voor de bouw van een nieuw onderkomen. Vooral de gelden vormden een probleem. Toch lukte het. Donateurs brachten geld bijeen, Univè schonk het park ook een mooi bedrag en vele sponsoren gaven gul. Afgelopen zaterdag was ook de opbrengst van de oudijzeractie in Klarenbeek bestemd voor het hertenkamp.

Het dorp heeft veel goede vakmensen als vrijwilliger. Vredegoor stak zelf ook flink de handen uit de mouwen. Het resultaat mag er zijn. Een mooie ruime schuur tegen de bosrand. Het bestuur maar ook de vele ouders met kinderen die naar de dieren komen kijken zijn er erg blij mee. - foto: Martien Kobussen