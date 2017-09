Lomar Sportvilla opent nieuwbouw

DIEREN - Onder massale belangstelling, werd vorige week het nieuwe gebouw van Lomar Sportvilla aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren geopend. Het verrees op de plek van het voormalige overdekte zwembad op Het Nieuwland. Op die locatie werd een hypermodern en bijzonder fraai gebouw opgetrokken, waar alle sportieve activiteiten van Lomar perfect tot hun recht komen. Een geweldig verschil met de statige maar in de jaren veel te krap geworden villa in Dieren-Zuid.

Het familiebedrijf Lomar Sportvilla, werd in november 1982 opgericht door Louis en Marga Hendriks. Louis is algemeen directeur en Marga is groepslescoördinator en geeft verschillende groepsactiviteiten. Ook de zonen Joey, Jack en Dexter werken inmiddels - voorzien van alle diploma's voor de branche - in het bedrijf en zijn vorig jaar mede-eigenaars van het bedrijf geworden.

Met de opening vorige week werd een droom werkelijkheid. Louis Hendriks: "Allereerst willen we iedereen, leden en niet-leden, heel erg bedanken voor alle belangstelling tijdens ons openingsweekend. We zijn overweldigd door alle lieve berichten en presentjes die wij hebben mogen ontvangen. En ook zijn wij blij met het enthousiasme over de uitbreiding van onze Lomar Sportvilla. Onze brasserie wordt al druk bezocht en de gerechten vallen goed in de smaak. Ons aanbod van groepslessen is uitgebreid met onder andere pilates en kickboksen. We zijn gestart met Funxtion, waarbij je op een speelse manier je fitheid bereikt."

De familie nodigt iedereen die de compleet nieuwe Lomar Sportvilla nog niet heeft gezien, uit om kennis te maken met het nieuwe pand en de mogelijkheden voor sporten en bewegen op elk niveau. Louis Hendriks: "U kunt gebruik maken van de gratis proefweek om het sporten bij Lomar te beleven. Dit is geheel vrijblijvend. Ons team staat voor u klaar om u vol trots te vertellen over onze faciliteiten en activiteiten."

Lomar Sportvilla, Admiraal Helfrichlaan 89a Dieren, telefoon: 0313-420369; www.lomarsportvilla.nl.

Foto:

De familie Hendriks bij de opening van hun nieuwe Lomar Sportvilla - foto: Han Uenk