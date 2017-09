Aftrap met Rheko Schutterstoernooi

RHEDEN - Op 16 september, een dag met veel thuiswedstrijden, vierde Rheko het begin van het korfbalseizoen 2017/18. De belangrijkste aanleiding was de officiële opening van de volledig vernieuwde ‘Korf’, de kantine van de club aan de IJsselsingel.

De wedstrijden leidden tot wisselend succes: Rheko 1 verloor na een spannende wedstrijd jammerlijk met 1 punt verschil. Rheko 2 sleepte de overwinning binnen na een prachtige inhaalrace in de tweede helft. Na deze wedstrijden was het tijd voor het feestprogramma met de heropening van de Korf, een Italiaans buffet en het Rheko Schutterstoernooi (foto).

Aan de verfrissing van de Korf is door veel vrijwilligers van de vereniging bijgedragen. Zij werden allemaal met name genoemd door de voorzitter. Een speciaal woord van dank was er voor de Rheko-topper van 2016/17, Jos van Domburg, die ook vele uren elektrotechnisch werk in de nieuwe Korf verricht heeft. Ook stond de voorzitter stil bij het nieuwe elan in de commissies van Rheko, waarbij we zien dat ook onze jongere leden steeds meer verantwoordelijkheid nemen en enthousiasme brengen binnen de clubgelederen.

Het Rheko Schutterstoernooi bracht veel enthousiaste leden onder de korf. Tot laat in de avond werden de wedstrijden gespeeld, waarin jong en oud het tegen elkaar opnamen. De winnaars van het toernooi waren Martine en Onno, die daarmee aangaven als teamcoaches het goede voorbeeld te kunnen geven aan de selecties en de aanstormende talenten. De D-pupillen Linda en Julie weerden zich dapper tussen de ervaren rotten met een mooie vierde plaats.

De vernieuwde Korf heeft met deze feestavond zijn vuurdoop goed doorstaan.