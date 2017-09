Koninklijke Schut overgenomen door Belgen

EERBEEK - Koninklijke Schut in Eerbeek is verkocht en komt in handen van de Belgische P. Van De Velde Group. De vestigingen van Koninklijke Schut blijven in de huidige vorm en op hetzelfde adres in Eerbeek bestaan. Het huidige managementteam van Schut zal verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zo staat in een persverklaring van de Belgen. Schut werd opgericht in 1886.

P. Van De Velde Group, opererend onder de naam Van De Velde Packaging, breidt met de overname van Schut verder uit. De bundeling van twee complementaire ondernemingen in één sterke organisatie, biedt de groep nieuwe mogelijkheden om nog beter in te spelen op de veranderende marktvraag naar verpakkingen van vouwkarton en naar verpakkingen van vouwkunststof.

Van De Velde Packaging is de vouwkarton afdeling van P. Van De Velde Group en heeft activiteiten in Lichtervelde (België), Kruishoutem (België) en Poznan (Polen). De geproduceerde vouwkartonnen verpakkingen worden voornamelijk afgezet in de marktsegmenten voeding, dranken en gezondheidszorg. Daarnaast produceert P. Van De Velde massief kartonnen verpakkingen in haar fabriek in Wetteren (België). Het Belgische bedrijf verwerkt jaarlijks zo’n 40.000 ton aan verpakkingen. De overname van Koninklijke Schut voegt daar circa 10.000 ton aan toe. De acquisitie verstevigt de positie van Van De Velde in Europa en met name op de Nederlandse markt.

Als familieonderneming kent P. Van De Velde Group een lange termijn groeistrategie en een expansief investeringsbeleid. Bedrijven binnen de groep worden geleid met grote autonomie en ruimte voor lokaal ondernemerschap, waarbij centrale diensten de bedrijven ondersteunen.

Jos Hoogendijk, algemeen directeur van Koninklijke Schut over de overname: “Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die het biedt voor ons bedrijf. De internationale klantenportefeuille en de ambities van P. Van De Velde Group zullen ons in staat stellen onze groeidoelstellingen te verwezenlijken.”

De vestigingen van Koninklijke Schut blijven zoals gezegd in de huidige vorm en op hetzelfde adres in Eerbeek bestaan. Het huidige managementteam van Schut zal verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Koninklijke Schut werd in 1886 gesticht en is uitgegroeid van kleine familieonderneming tot een speler met een stevige marktpositie in de verpakkingsindustrie met een sterke reputatie. Koninklijke Schut opereert middels twee dochtervennootschappen in de markt: Schut Packaging (www.schut.nl) en Schut Systems (www.schutsystems.com). Schut Packaging creëert met de slimste verpakkingsoplossingen van vouwkarton, vouwkunststof of een combinatie hiervan méér waarde voor klanten binnen food en non-food. Schut Systems levert machines voor het opzetten, afvullen en sluiten van kartonnen dozen en trays alsmede machines voor het aanbrengen van kartonnen sleeves.