OCR steunt Comité 4 en 5 mei

DIEREN - Vorige week kwamen de leden van de Ondernemers Club Rheden (OCR) in Villa Veertien in Dieren bijeen. De vereniging organiseert voor hun leden - de wat grotere werkgevers van de gemeente - regelmatig themabijeenkomsten en natuurlijk wordt er ook genetwerkt. Het thema was vorige week het Triple Helix, de drie O's van Onderwijs, Onderneming en Overheid. Maar de OCR wil naast de activiteiten voor haar leden ook haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. In dat kader werd een cheque van 1000 euro overhandigd aan het Comité 4 en 5 mei van de gemeente Rheden. Op deze foto gebeurt dat door (links) wethouder Ronald Haverkamp en OCR-voorzitter Paul de Lange, die de cheque overhandigen aan Wim van Giessen en Maud van Braam van het Comité 4 en 5 mei. - foto: Han Uenk