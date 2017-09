Station Dieren is nu volledig toegankelijk

DIEREN - Sinds maandag 18 september zijn de liften van de passerelle (loopbrug) bij station Dieren in gebruik. Hiermee zijn de perrons van beide kanten ook toegankelijk voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de trappen.

Na ruim een jaar bouwen is de loopbrug voor iedereen toegankelijk. In het voorjaar van 2018 krijgt de brug nog een directe loopverbinding met de parkeervoorziening. Dan kunnen reizigers ook snel en comfortabel overstappen van auto naar trein.

De aannemer is momenteel bezig met de voorbereidingen van de bouw van de parkeervoorziening. Naar verwachting gaat deze in het voorjaar van 2018 in gebruik. De parkeervoorziening moet er voor zorgen dat de parkeeroverlast in de straten rondom het station tot het verleden behoort.