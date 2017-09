Nieuwe dirigent Dierens Mannenkoor

DIEREN - Ronald Brons is op 11 september gestart als dirigent van het Dierens Mannenkoor. En dat hebben de mannen geweten. Bruisend van enthousiasme ging Ronald aan de slag. Aan nummers die als bekend werden verondersteld, wist hij toch weer een betere uitvoering te geven. En van het feit dat hij weinig ervaring had met mannenkoren was niets te merken.

Ronald werkt als leraar in het basisonderwijs en dat is te merken aan zijn kennis van het overbrengen van de muzikale leerstof. En dat werkt natuurlijk door bij het koor, want met groot enthousiasme werden de aanwijzingen van Ronald opgevolgd en na afloop was ieder koorlid ervan overtuigd dat ze met Ronald een goede keus hadden gemaakt. Dat belooft wat als het koor op 21 oktober optreedt in de St Bavo kerk in Haarlem en op 23 december tijdens het kerstconcert.

Wie ook eens wil meeluisteren of mee wil doen met het DMK is welkom op de repetitieavonden op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren.