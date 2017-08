Broer en zus naar WK Cadetzeilen

DOESBURG - Mart (14) en Meike (12) Kegel uit Doesburg zeilden samen naar een 38e plaats in de promotieklasse van de wereldkampioenschappen Cadetzeilen in Bruinisse (6 t/m 11 augustus). Beiden zijn lid van WSV Giesbeek. Nu zijn ze allebei zo enthousiast, dat ze ieder op hun eigen boot de wereldkampioenschappen van 2018 in Duitsland willen zeilen.

Vorig jaar in het voorjaar kochten hun ouders een Cadet, een tweemans wedstrijdboot voor de jeugd (8-17 jaar). De Cadet is in Nederland een vrij onbekende boot, maar vele internationale topzeilers begonnen er hun carrière in. Eerste zeilde alleen Mart wedstrijden in de Cadet, met wisselende bemanningen. In mei 2016 zeilde hij de Nederlandse kampioenschappen, maar de wereldkampioenschappen in Bruinisse zag hij ook wel zitten. Zijn zus Meike wilde wel mee als bemanning.

Afgelopen voorjaar zeilden ze samen de Nederlandse kampioenschappen en andere wedstrijden op groot open water. En nu dus de wereldkampioenschappen. Gaandeweg werd ook Meike steeds enthousiaster door de gezellige sfeer met de deelnemers onderling en de successen die ze samen boekten. Beiden waren dik tevreden over hun behaalde plaats. Naast Mart heeft nu ook Meike haar zinnen gezet op de wereldkampioenschappen 2018 in Bodstedt in Duitsland. Maar dan wél als stuurvrouw op haar eigen boot. Zowel Mart als Meike is nu op zoek naar bemanning voor hun boten. Wie durft?

Aanmelden en meer informatie vragen kan op: roelinadijk@gmail.com.