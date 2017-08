Noorder Parallelweg in Dieren wordt afgesloten

DIEREN - Vanaf 28 augustus middernacht is de Noorder Parallelweg in Dieren tussen de Harderwijkerweg en de Koningin Julianalaan in beide richtingen gesloten voor al het verkeer. De weg wordt daarna opgebroken als voorbereiding op de bouw van de parkeervoorziening bij het station.

Het verkeer wordt omgeleid via borden. Vanaf 11 september gaat aannemer Ballast Nedam voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de bouw van de parkeervoorziening aan de noordkant van het station, hoek Koningin Julianalaan / Noorder Parallelweg.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de parkeervoorziening in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Nadat de parkeervoorziening klaar is, richten de gemeente Rheden het stationsgebied in als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers. De passerelle inclusief liften wordt medio september 2017 in gebruik genomen. Deze voetgangersbrug over het spoor ontsluit het perron en verbindt de openbare ruimte in noord en zuid. De nieuwe parkeervoorziening moet ervoor zorgen dat de huidige parkeeroverlast in de woonstraten rondom het station tot het verleden behoort. De parkeervoorziening krijgt een directe loopverbinding met het station waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van auto op trein. - artist impression: Wurck