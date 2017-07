Robert de Haan toont potentie

EERBEEK - Met een klinkende dagoverwinning keerde karter Robert de Haan uit Eerbeek zondag tevreden huiswaarts na afloop van de vijfde ronde van het Nederlands kampioenschap. De tienjarige rijder had zojuist in de Minimax-klasse het dagklassement gewonnen. Daarmee deed hij uitstekende zaken voor de titel, die hij natuurlijk maar wat graag wil winnen.

“Ik ben wel blij”, zei hij in de kantine van het kartcircuit van Spa-Francorchamps. Zijn eerste, eerste en vierde plaats in de respectievelijke races waren voldoende voor de dagzege geweest. “Ik had hier van tevoren veel getest en we zaten er dit weekend goed bij met de tijden in de trainingen. Maar dat ik hier de dagoverwinning pak, had ik natuurlijk niet verwacht. Al wist ik wel dat ik goed moest kunnen presteren.”

Daarvan kreeg hij zaterdag in de kwalificatie al de bevestiging. Robert snelde naar de derde tijd en verzekerde zich daarmee van een prima uitgangspositie voor de eerste race. Toch was de sympathieke De Haan daarmee niet helemaal tevreden. “Ik vind dat de kwalificatie iets beter moet. Waar het aan ligt dat het niet goed genoeg gaat, weet ik niet. Ik baalde trouwens niet echt, want ik weet dat ik het in de race meestal wel weer goed maak.”

Dat bleek ook. De start was nog wat minder, want Robert zakte één plaatsje terug naar P4, maar het duurde niet lang of hij had de koppositie gegrepen. Helaas werd hij een paar ronden later zelf ingehaald. Zorgen daarover maakte hij zich evenwel niet. Hij kon het tempo van de man op kop goed volgen en wachtte vervolgens rustig het moment af waarop hij kon toeslaan. “In de laatste ronde heb ik hem toen gepakt”, glunderde Robert, die kort daarna dus als eerste werd afgevlagd.

Dat huzarenstukje wilde hij natuurlijk graag herhalen in de tweede race. En dat huzarenstukje kwam er. Opvallend was dat het raceverloop precies hetzelfde was, behalve dan dat de man op kop een andere was. Maar ook deze keer haalde Robert hem in de laatste ronde in om met zijn tweede overwinning van de dag ervandoor te gaan. Hoe hij dat deed, tot twee keer toe zo laat in de wedstrijd met succes toeslaan? “Ik kan heel goed koel blijven”, zei hij. “Dat zit gewoon in me, denk ik. Ik word niet zenuwachtig, ik blijf gewoon doen wat ik altijd doe.”

Tijdens de derde race mocht Robert opnieuw van poleposition starten. Hij begon goed, maar moest na verloop van tijd dan toch wat plaatsen prijsgeven. “De kart lag niet zo goed als ik had gedacht”, verklaarde hij zijn vierde plaats. “Maar ik ben toch nog mooi eerste overall geworden!”

Wat nog beter is: Robert gaat aan de leiding in de Micromax-klasse en hij is vast van plan om de titel te pakken. Met nog drie NK-rondes te gaan moet dat er zeker in zitten, weet hij. Maar voordat hij zich daarop gaat concentreren, volgt eerst nog de derde ronde van het EK Rotax Max in Wackersdorf, Duitsland. Dat is een baan waar Robert nog nooit heeft gereden.

Robert de Haan wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door: Dennis de Bruin, CRG, Tinini Group, Rijvaardigheidscentrum Lelystad, Kartcentrum Lelystad, Rally Adventure Store, Winning IT, Start, Eurol Lubricants en Repay. - Foto Bas Kaligis