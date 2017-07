Super standwerker concours

DOESBURG - Tijdens Doesburg Binnenste Buiten is het een traditie geworden om een standwerkersconcours te houden. In de Koepoortstraat stonden ze met hun kramen en prachtige artikelen en prezen deze om het hardst aan. Jammer was wel dat het net op de vrijdag was dat het elke keer behoorlijk regende. Toch werd er behoorlijk verkocht en de jury die regelmatig langs kwam, kon dan ook aan het eind een winnaar aanwijzen. Makkelijk was dat niet, want de standwerkers die in Doesburg staan, behoren tot de beste van Nederland.

Na afloop werd in de Waag de uitslag bekend gemaakt. Op de derde plaats eindigde Kees Brouwer met de wonderzeem, de tweede plaats was voor Jan Hofstede met het snoeppakket en de eerste plaats ging naar: André ten Have met de snoeischaren. Uit handen van Han Snijders ontving André de Steengoed Trofee. De jury bestond dit jaar uit: mevrouw van Everdingen, de heren Fred Vree en Wim Egbertzen. - foto: Hanny ten Dolle