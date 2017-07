Van der Giesen Autoshop is specialist in autolakken

EERBEEK - Na tien jaar aan het Oranje Nassauplein in Eerbeek, verhuisde Van der Giesen Autoshop onlangs naar een veel groter pand aan de Stuijvenburchstraat. "Dit pand is ruim twee keer zo groot", vertellen Jeroen en Miranda van der Giesen. Hun bedrijf groeide enorm sinds de start in 2007. Niet alleen als fysieke winkel, maar vooral ook als webshop.

Aan de Stuijvenburchstraat zijn feitelijk alleen de showroom en de groothandel gevestigd. "We doen heel veel business to business verkoop, maar ook de particulier kan bij ons terecht."

Naast de reguliere autoparts voor onderhoud, tuning, styling en reparatie, is Van der Giesen vooral heel groot als specialist in autolakken. "In die branche zijn we één van de grootste spelers, zo niet de grootste, van Nederland", leggen Jeroen en Miranda uit.

Dat had gevolgen voor de omvang van het bedrijf. Inmiddels bestaat het team al uit zeven mensen en met de website www.123autolakken.nl bedienen zij Nederland en de rest van de wereld met autolakken in alle kleuren. "We hebben 99 procent van alle kleuren en van alle merken", vertelt Van der Giesen. "En de rest kunnen we maken. We kunnen een bestaande kleur scannen en die ter plekke maken." De lak is vervolgens verkrijgbaar in blik, spuitbus, lakstift of als lakpen. Dat laatste is nieuw en perfect om kleine krasjes weg te werken. "Wij zijn de enige in Nederland die dat leveren."

Waar nu autolakken de hoofdmoot vormen, komen daar in de toekomst nog lakken voor campers, boten en motorfietsen bij. "De groei zit er behoorlijk in", glunderen Jeroen en Miranda. In de showroom van het nieuwe pand is het ook veel drukker dan op de vorige locatie. "Er komt hier veel meer verkeer langs en we zitten naast het onbemande Firezone tankstation, zodat mensen ook bij ons binnen lopen voor motorolie en dergelijke.

Van der Giesen Autoshop, Stuijvenburchstraat 6 Eerbeek, tel.: 0313-650030. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur. Maar feitelijk zijn ze 24/7 open met hun webshop. - foto: Wencel Maresch