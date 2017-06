Draaimolen voor alle kinderen

DIEREN – De Dierense Speeltuin is weer een mooi speeltoestel rijker. Onlangs werd de nieuwe draaimolen geopend, die toegankelijk is voor alle kinderen.

De draaimolen is ontworpen door René Witjes van Bodt Metaal Techniek uit Velp en zijn medewerkers hebben hem in elkaar gezet. René heeft daarom de draaimolen geopend. Hij maakte samen met Evelien en Tessa het eerste rondje.

Evelien en Tessa zijn de jongste kleindochters van Henk Dekker, die veertig jaar vrijwilliger was bij de speeltuin. Hij is helaas een paar weken geleden overleden en mocht de opening van de draaimolen niet meer meemaken. De auto in de draaimolen is naar hem vernoemd en heet nu Dekkers Mobiel.

Tot slot mocht ook Benthe mee op het eerste rondje. Zij kon in haar rolstoel op het speciaal daarvoor vrijgelaten plekje. Het pad is zo aangelegd dat kinderen in een rolstoel of ouders met een buggy zo de draaimolen op kunnen rijden. Dit maakt het toestel een draaimolen voor echt alle kinderen.

Het bestuur van de Dierense Speeltuin is supertrots op de realisatie van de draaimolen, die grotendeels door vrijwilligers is opgepakt. Zij hebben zelf de toestellen gekocht en alles keurig geschilderd. De volgende stap is de renovatie van de zweefmolen, die hetzelfde dak krijgt als de draaimolen en eveneens wordt gerealiseerd door Bodt Metaaltechniek uit Velp.