Pas op voor insluipers bij mooi weer

ROZENDAAL - Het is weer regelmatig mooi weer. Heerlijk, lekker de deuren en ramen open. Maar pas op, want vooral in de zomermaanden krijgt de politie veel meldingen en aangiftes van insluiping of inklimmen op klaarlichte dag in woningen.

De werkwijze van de insluipers is even simpel als doeltreffend. Wijkagent Jos Scholten van Rozendaal licht toe: ”Zij weten dat veel mensen in de zomerperiode hun ramen en deuren overdag open laten staan. Terwijl u bezig bent in de tuin of even, vijf minuutjes naar boven gelopen, slaan de daders hun slag. Via de achterdeur/schuifpui, een geopend raam of door op het balkon te klimmen, zien zij kans snel naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen ze de portemonnee van de keukentafel. Of uw laptop of mobiele telefoon. Alles wat van waarde is en zo voor het grijpen ligt, verdwijnt in hun zakken.”

Als ze betrapt worden door de bewoners hebben ze altijd wel een smoes bij de hand, weet wijkagent Scholten: “Bijvoorbeeld dat ze op zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouwens ook niet voor terug om iemand te bedreigen als ze overlopen worden. Voordat u het goed en wel in de gaten heeft, zijn ze weer weg en mist u naderhand uw dure spullen.”

“Onze waarschuwing aan u is: wees er alert op dat dit kan gebeuren. Vooral laat in de middag en vroeg in de avond. Laat deuren en ramen waar u geen zicht op heeft, al is het nog zo’n warm weer, niet open staan. Sluit ook uw schuur goed af, dure (brom)fietsen en gereedschap zijn gewilde artikelen voor een insluiper”, aldus Scholten. Wie iets verdachts ziet, kan 112 bellen. Noteer kentekens en bijzondere kenmerken. En houd er rekening mee dat de verzekering niet altijd uitkeert bij insluiping.

