Bekijk het masterplan Zuidflank Rheden in de Ik buurt mee! keet

RHEDEN - Inwoners van Rheden zijn uitgenodigd om donderdag 22 juni, vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni te komen kijken naar het masterplan voor de Zuidflank van Rheden. Dit masterplan is tot stand gekomen met ideeën die vorig jaar zijn opgehaald. De gemeente Rheden wil graag weten wat de Rhedenaren van het masterplan vinden en of hun ideeën goed zijn verwerkt.

De groene Ik buurt mee! keet staat daarom drie dagen op de parkeerplaats voor sporthal De Hangmat aan de IJsselsingel 7 in Rheden. Op donderdag en vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

De Zuidflank van Rheden is het langgerekte groene en waterrijke gebied aan de zuidrand van Rheden. Het loopt van Worth-Rheden tot en met het begin van de Steegse Haven. Daartussen zijn verschillende (sport)verenigingen aanwezig en is de groene entree van het dorp.