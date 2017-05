Nieuwe locatie vlooienmarkt Doesburg

DOESBURG - Op het grote terrein naast ’t Olde Ras in Doesburg wordt zondag 11 juni weer een grote vlooienmarkt gehouden met tweedehands spullen, antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad, kleding en meer. Wie overtollige spullen heeft, kan nog een kraam huren. Een kraam van vier meter met een dakje kost 25 euro. Grondplaatsen met een auto kosten 12,50 euro en met een aanhanger of bus 15 euro. Kraam- en grondplaatsen zijn te reserveren via www.animo-vlooienmarkten.nl of tel. 06 - 39108152. De entree voor de markt bedraagt 2,50 euro, 65-plussers betalen 2 euro en kinderen onder de twaalf jaar mogen onder begeleiding gratis mee.